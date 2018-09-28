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Власти США обвиняют Маска в мошенничестве

Власти США обвиняют Маска в мошенничестве
28 сентября 2018 - 14:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю Tesla Илону Маску обвинения в мошенничестве.

«Это дело включает серию ложных и вводящих в заблуждение заявлений, сделанных генеральным директором Tesla, Inc. Илоном Маском 7 августа 2018 года, о том, чтобы сделать Tesla, публичную акционерную компанию, частной», — говорится в иске, поданном SEC в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка, пишет РИА Новости.

В комиссии считают, что заявления Маска привели к путанице и сбоям на бирже и навредили инвесторам.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции ведет уголовное расследование по поводу возможного мошенничества в связи с заявлениями Маска. На этом фоне акции Tesla упали на шесть процентов.

Сам предприниматель назвал обвинения необоснованными.

«Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов. Целостность — самая важная ценность в моей жизни, и факты покажут, что я никогда не нарушал ее никаким образом», — заявил он в интервью CNBC.

В августе Маск написал в твиттере, что обеспечил финансирование для выкупа акций Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов за штуку. Позднее он заявил, что окончательное решение по этому поводу не принято. Объявление о планах в микроблоге, а не в документах, направляемых регулятору, нетипично для крупных американских публичных компаний. Кроме того, СМИ писали, что члены правления Tesla также не знали о планах Маска.

После встречи с инвесторами бизнесмен заявил об отказе от намерений сделать компанию непубличной. Маск отметил, что за решение сохранить текущий статус высказалось большинство инвесторов, у некоторых из них нет возможности дальнейших вложений. Он добавил, что для смены статуса потребуется слишком много ресурсов.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Власти США предъявили Илону Маску обвинения в мошенничестве
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