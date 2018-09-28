Глава МИД РА представил генсеку СЕ позицию Армении в вопросе карабахского урегулирования

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, принимающий участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, встретился с генсеком Совета Европы Торбьорном Ягландом. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Мнацаканян представил позицию армянской стороны в вопросе урегулирования карабахского конфликта и приоритеты в виде формирования атмосферы доверия, сохранения перемирия и отказа от агрессивной риторики.

Собеседники высоко оценили эффективное сотрудничество Армении и Совета Европы и обсудили ряд вопросов вовлеченности Армении в СЕ.

Министр иностранных дел Армении представил последние развития событий в Армении, приоритеты нового правительства, в том числе, в защите прав человека, укреплении демократии и борьбе с коррупцией.