Глава МИД РА представил генсеку СЕ позицию Армении в вопросе карабахского урегулирования
28 сентября 2018 - 16:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, принимающий участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, встретился с генсеком Совета Европы Торбьорном Ягландом. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Мнацаканян представил позицию армянской стороны в вопросе урегулирования карабахского конфликта и приоритеты в виде формирования атмосферы доверия, сохранения перемирия и отказа от агрессивной риторики.
Собеседники высоко оценили эффективное сотрудничество Армении и Совета Европы и обсудили ряд вопросов вовлеченности Армении в СЕ.
Министр иностранных дел Армении представил последние развития событий в Армении, приоритеты нового правительства, в том числе, в защите прав человека, укреплении демократии и борьбе с коррупцией.
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