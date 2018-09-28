На гала-концерте в саммита Франкофонии в Ереване выступит Zaz
28 сентября 2018 - 16:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване 11-12 октября 2018 года состоится саммит Франкофонии, во время которого Армения примет делегации из 84 стран. В рамках саммита на площади Республики в сердце Еревана состоится гала-концерт, на котором, как ожидается, выступят многочисленные известные звезды из стран Франкофонии.
Посол Франции в Армении Жонатан Лакот сообщил, что на концерте в частности выступит Изабель Жеффруа – французская певица, известная под псевдонимом Zaz (Заз).
«Мы знаем, что Zaz очень любят в Армении», – сказал посол, пишет Panorama.am.
В ответ на вопрос, выступит ли на гала-концерте всемирно известный французский шансонье Шарль Азнавур, посол сказал: будет присутствовать Азнавур или нет – сюрприз.
«Считаю, что по данному вопросу с Азнавуром на связи находятся власти Армении, но до саммита советую вспомнить песни шансонье», – сказал Джонатан Лакот.
17-й по счету саммит Международной организации Франкофонии (МОФ) пройдет в Ереване под лозунгом «Жить вместе». В качестве символа предстоящего саммита был выбран гранат, который имеет символическое значение в армянской культуре.
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