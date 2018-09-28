«Международная выставка современного искусства» в Ереване: Можно увидеть работы более 70 художников

PanARMENIAN.Net - По случаю столетней годовщины образования Республики Армения в Ереване открывается грандиозная выставка «Международная выставка современного искусства: Армения 2018» (ICAE2018). С 28 сентября по 25 октября работы более чем семидесяти художников из разных стран мира будут экспонироваться в семи ключевых культурных локациях столицы Армении. Мероприятие также включает обширную программу мастер-классов и выступлений международных экспертов из мира искусства.

Выставка сочетает в себе современную живопись, скульптуру, фотографию, видео, инсталляцию знаковых работ, взятых в аренду из лучших галерей и коллекций мира, а также работы на заказ, исполненные художниками на месте. Программа состоит из двух видов выставок, первые были «Звуковые линии современного искусства», а вторыми – «Свободные звуки современного искусства».

«Инициатива совпадает с идеей Международной организации Франкофонии, в которой говорится, что нужно жить вместе. Выставка дает возможность культурного обмена», - сказал 28 сентября на пресс-сконференции председатель армянского филиала Всеармянского благотворительного союза (ВАБС) Вазген Якубян.

Цель мероприятия – посредством выставки, мастер-классов и презентаций вовлечь Армению в международные художественные дебаты и культурный обмен.

Один из организаторов мероприятия и авторов идеи Фабио Ленци отметил, что это первое подобное событие в Армении и регионе.

«Мы уверены и верим, что культура – лучший аспект для того, чтобы сломать границы и организовать новые обмены. Многие из деятелей искусства решили приехать в Армению, чтобы ознакомиться с местной культурой. Этот обмен знаниями – исходный шаг для нас, чтобы вывести местные знания и искусство на международный рынок», – добавил Ленци.

По его словам, было очень важнопривезти художников в Армению. Ленци отметил, что с 29 сентября жители и гости страны получат возможность увидеть художественные работы в следующих культурных центрах: Армянский центр современного экспериментального искусства, Музей Арама Хачатуряна, Центр искусств Гафесчяна, Культурный центр «Ай-Арт», Национальный академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна, Армянский всеобщий благотворительный союз (AGBU).

Ленци рассказал, что в рамках подготовки к выставке был восстановлен один из самых важных культурных центров еще со всремен СССР - «Ай-Арт».

Кураторы выставки Маздак Фаизниа и Марина Акопян, в свою очередь, поблагодарили организаторов, всех деятелей искусства, сторонников выставки и всех людей, принявших участие в мероприятии.

«Когда мы начали выходить на связь с художниками и галереями, у многих были вопросы, некоторые с энтузиазмом отзывались, но для всех это было приключением и общей мечтой»,- отметил Фаизниа.

Куратор сказал, что научился в Армении многому, в том числе и «ценности молчания». По его словам, армяне повсюду, и армянские художники оказывают большое влияние на международное искусство, они творят, но они делают это «с особой скромностью, они не кричат, они делают это тихо».

По словам Марины Акопян, это не первый случай, когда подобное мероприятие организуется в Армении, но эта выставка уникальна по своим масштабам.

«Мы надеемся, что эта выставка придаст импульс для более активного выхода на международную платформу», - отметила Акопян.

Она добавила, что выставка также дает возможность деятелям искусства из разных поколений появляться на одной платформе.

В рамках выставки проводятся многочисленные сопутствующие мероприятия и дискуссии с известными экспертами отрасли, такими как критики, художники, галеристы и коллекционеры, а также с профессионалами в области логистики и страхования, что положит начало богатой культурной программе.

Организатором мероприятия является ООО «Шаула Интернешнл». Мероприятие проводится под патронатом правительства Канады, Министерства культуры Республики Армения, Министерства культурного наследия и культурной деятельности Италии, проекта продвижения культуры VivereАll’Italiana министерства иностранных дел Италии, посольства Италии в Армении и при поддержке Министерства иностранных дел Республики Армения, армянского Агентства по туризму, представительства ЕС в Армении и Армянского Всеобщего Благотворительного Союза (AGBU).