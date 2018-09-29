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Премьер Армении: Внеочередные выборы в парламент должны быть проведены как можно скорее

Премьер Армении: Внеочередные выборы в парламент должны быть проведены как можно скорее
29 сентября 2018 - 12:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Внеочередные выборы в парламент Армении должны быть проведены как можно скорее, но не наспех. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире Facebook.

«Внеочередные парламентские выборы в Армении должны быть проведены как можно скорее, но, конечно же, не наспех, а в наиболее кратчайшие сроки, чтобы мы считали послереволюционный период преодоленным, и вопросы развития страны были единственными вопросами повестки дня», - заявил Пашинян.

«Если возникнет вопрос, будут сомнения относительно точки зрения народа, я думаю, мы также подумаем о том, как выяснить мнение и точку зрения народа более масштабно, но думаю, до этого дело не дойдет», - добавил премьер.

Политическая команда Пашиняна - блок «Мой шаг» - на муниципальных выборах в Ереване 23 сентября получила поддержку более 81 процентов избирателей.

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