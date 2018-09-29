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Крупная кибератака на 50 млн аккаунтов Facebook: В компании не знают о нанесенном вреде пользователям

Крупная кибератака на 50 млн аккаунтов Facebook: В компании не знают о нанесенном вреде пользователям
29 сентября 2018 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Facebook сообщила, что на соцсеть была совершена кибератака, затронувшая почти 50 миллионов аккаунтов.

Злоумышленники использовали уязвимость, связанную с функцией «Посмотреть как»; им удалось похитить ключи доступа, которые позволяют пользователям не вводить логин и пароль при каждом использовании соцсети. С помощью этих ключей хакеры могли получить контроль над аккаунтами, пишет Meduza.

В Facebook пока не знают, были ли в итоге похищены какие-то аккаунты. В целях безопасности соцсеть сменила ключи доступа к 90 миллионам аккаунтов; из-за этого их владельцам 28 сентября пришлось заново залогиниться. Менять пароль, как утверждают в Facebook, не нужно.

«Мы устранили уязвимость и обратились в правоохранительные органы. Мы пока не знаем, кто стоит за атакой и где они базируются»,- отметили в компании.

В 2018 году стало известно, что данные десятков миллионов пользователей фейсбука незаконно оказались в распоряжении компании Cambridge Analytica, занимавшейся политической рекламой (в том числе для Дональда Трампа). После этого Facebook объявил об усилении контроля за безопасностью данных пользователей.

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Meduza: Facebook рассказал о кибератаке, затронувшей 50 миллионов аккаунтов. В компании не знают, был ли нанесен вред пользователям
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