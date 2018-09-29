В США впервые разбился истребитель F-35B
29 сентября 2018 - 11:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В округе Бофорт (штат Южная Каролина) в США потерпел крушение новейший истребитель пятого поколения F-35B. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военный источник.
По его словам, пилот успешно катапультировался, сейчас его обследуют.
Другой источник CNN отметил, что это первое крушение истребителя F-35, пишут «Ведомости».
27 сентября CNN сообщил о том, что F-35B совершил первый авиаудар. Операция была проведена в Афганистане, удар был произведен по цели, связанной с движением «Талибан».
F-35B – одна из трех моделей истребителя F-35, разработанного Lickheed Martin. Она была создана для корпуса морской пехоты США. F-35B способен садиться вертикально, как вертолет, и требует для разбега меньшую, чем остальные модели, дистанцию.
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