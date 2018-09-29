Глава МИД Азербайджана в ООН призвал мировое сообщество «надавить» на Армению
29 сентября 2018 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан призывает мировое сообщество оказать давление на Армению, чтобы она начала урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе «согласно соответствующим резолюциям СБ ООН». Об этом с трибуны Генеральной ассамблеи всемирной организации заявил 29 сентября министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
«Мы призываем международное сообщество послать мощный сигнал и оказать давление на Армению в целях обеспечения ею полного соблюдения международного права и немедленного и безоговорочного начала осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, принятых в отношении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта», — заявил Мамедъяров, пишет РИА Новости.
Он добавил, что «новое руководство Армении должно понять, что их обещания армянскому народу сделать Армению экономически развитым и процветающим государством невозможно без мира, добрососедских отношений и уважения суверенитета и территориальной целостности своих соседей».
Глава МИД Азербайджана заявил, что «если новое армянское руководство называет себя демократией, то они должны действовать в соответствии с верховенством закона и демократическими ценностями».
По словам Мамедъярова, Азербайджан является самой заинтересованной стороной в скорейшем политическом урегулировании конфликта.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что у него состоялся разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого они договорились поручить «министрам обороны предпринять конкретные шаги, чтобы на линии соприкосновения и госгранице снизить уровень напряженности».
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