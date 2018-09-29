Армения и Монголия упразднили визовый режим для обладателей дипломатических и служебных паспортов

PanARMENIAN.Net - 28 сентября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с министром иностранных дел Монголии Дамдином Цогтбаатаром в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Мнацаканян и Цогтбаатар подписали «Соглашение между Арменией и Монголией об устранении визового режима для лиц, обладающих дипломатическими и служебными паспортами».

Стороны выразили уверенность в том, что соглашение открывает путь для либерализации визового режима, что станет стимулом для активизации двусторонних контактов.

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся развития двусторонних отношений. Представляя успехи Армении в ИТ-сфере, считающейся движущей силой в повестке развития Армении, Мнацаканян отметил важность сотрудничества и совместных проектов в области инноваций и информационных технологий.

Стороны особо подчеркнули развитие коммерческих отношений.