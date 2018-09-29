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Все больше мигрантов из Турции едут в Европу

Все больше мигрантов из Турции едут в Европу
29 сентября 2018 - 12:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Количество мигрантов, которые прибыли из Турции в Евросоюз, с января по середину сентября 2018 года существенно возросло в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Как следует из внутреннего доклада Еврокомиссии, всего из Турции в ЕС в 2018 году прибыли почти 38 700 человек, что на 43 процента больше, чем год назад.

В результате миграции с турецкой территории центры по приему беженцев на греческих островах оказались переполнены, заявляют эксперты Еврокомиссии. К середине сентября 2018 года там находились более 20 тысяч мигрантов при максимальной вместимости в 9500 человек, пишет Deutsche Welle.

В центре по приему беженцев на одном из островов из-за нехватки врачей и переводчиков медицинские услуги не могут предоставляться в нужной степени. Кроме того, отсутствуют палатки для холодной погоды.

В 2016 году Евросоюз договорился с Анкарой, что турецкие власти будут держать свои границы под строгим контролем, чтобы ограничить приток соискателей убежища в ЕС. Тогда ЕС пообещал Турции 3 миллиарда евро для поддержки беженцев. 28 сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердила, что ЕС будет придерживаться своих финансовых обязательств.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Из Турции в Европу прибывает все больше мигрантов
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