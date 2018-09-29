За неделю ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Арцахе более 230 раз
29 сентября 2018 - 13:54 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 23 по 29 сентября ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия более 230 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 3000 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР остались верны режиму перемирия и продолжают уверенно выполнять свою боевую задачу.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что у него состоялся разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого они договорились поручить «министрам обороны предпринять конкретные шаги, чтобы на линии соприкосновения и госгранице снизить уровень напряженности».
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