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Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали более 380 человек

Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии стали более 380 человек
29 сентября 2018 - 15:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Число погибших при землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии увеличилось до 384 человек. Об этом сообщает Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB).

По данным местных властей, еще несколько сотен людей на данный момент считаются пропавшими без вести, поэтому число погибших может увеличиться, пишет Lenta.ru.

Сильнее всего пострадал город Палу. Много тел было найдено на береговой линии, где собирались провести пляжный фестиваль.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Индонезии 28 сентября. После подземных толчков на остров обрушилась двухметровая волна. В результате землетрясения были разрушены тысячи домов, а также отели, больницы и торговые центры.

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Lenta.ru: Власти Индонезии объявили о 384 жертвах землетрясения
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