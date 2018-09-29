Теннисистка Маргарита Гаспарян выиграла турнир в Ташкенте
29 сентября 2018 - 15:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ташкенте завершился теннисный турнир ВТА с призовым фондом 225 тысяч долларов. В финале встретились две российские теннисистки Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян.
Победу в двух партиях одержала спортсменка армянкого происхождения Гаспарян.
Финальный поединок продолжался чуть более часа. Маргарита Гаспарян выиграла две партии 6:2, 6:1. При этом Гаспарян занимает 299 место в рейтинге, а ее 17-летня соперница 132-е, пишет Vesti.ru.
Эта победа стала второй для 24-летней Гаспарян в турнирах ВТА. Два года назад она стала победительницей турнира в Баку.
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