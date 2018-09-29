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Маск и Цукерберг потеряли за день более $3 млрд

Маск и Цукерберг потеряли за день более $3 млрд
29 сентября 2018 - 16:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Основатель Tesla Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг за день потеряли более $3 млрд из-за падения акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска сократилось на $1,62 млрд, он занимает 40-е место в списке богатейших людей мира с состоянием $21,5 млрд.

Цукерберг потерял $1,66 млрд, его состояние на момент публикации оценивалось в $65,1 млрд. Основатель Facebook занимает 6-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, пишут «Ведомости».

Акции Tesla подешевели из-за иска, поданного американской комиссией по ценным бумагам и биржам после сообщения Маска о планах сделать компанию частной. Ведомство считает, что основатель Tesla намеренно ввел акционеров в заблуждение. К закрытию торгов в пятницу котировки Tesla на NASDAQ упали на 13,9% до $264,77 за акцию. Капитализация компании за сутки сократилась на $7,3 млрд до $45,2 млрд. Это самое большое падение с ноября 2013 г., когда акции Tesla подешевели на 15%.

Акции Facebook подешевели после того, как соцсеть сообщила об устранении уязвимости, из-за которой пострадали более 50 млн пользователей. Котировки компании к закрытию торгов упали на 2,59% до $164,46 за акцию. Капитализация Facebook сократилась на $12,6 млрд до $474,8 млрд.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Илон Маск и Марк Цукерберг потеряли за день более $3 млрд
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