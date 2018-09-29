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«Эрдоган - террорист»: В Кельне проходят массовые протесты против приезда президента Турции

«Эрдоган - террорист»: В Кельне проходят массовые протесты против приезда президента Турции
29 сентября 2018 - 16:51 AMT

PanARMENIAN.Net - В Кельне незадолго до прибытия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана началась акция протеста против его визита. Более 1000 человек собрались утром 29 сентября на берегу Рейна в центре города. Как и днем ранее в Берлине, акция проходит под лозунгом Erdogan not Welcome.

Некоторые участники скандируют: «Эрдоган - террорист». По данным полиции, митинг проходит мирно, серьезных инцидентов не зафиксировано, пишет Deutsche Welle.

По данным телекомпании WDR, в акции участвуют около 1200 человек - значительно меньше ожидаемого. Предполагалось, что участников будет до 10 тысяч.

В Кельне Эрдоган должен встретиться с премьер-министром земли Северный Рейн - Вестфалия Армином Лашетом. Планировалась, что она пройде во дворце Ван неподалеку от аэропорта, но собственник дворца запретил проводить ее.

Вечером 29 сентября Эрдоган будет присутствовать на открытии крупнейшей европейской мечети в Кельне. Накануне власти города отменили крупную публичную акцию у здания мечети, обосновав это решение соображениями безопасности. Турецко-исламский союз религиозных учреждений в Германии (DITIB) не предоставил удовлетворяющую городские власти концепцию обеспечения безопасности этого мероприятия. По прогнозам DITIB, на акции около мечети ожидалось около 25 тысяч человек. «Такое огромное скопление людей мы просто не можем допустить», - заявила обер-бургомистр города Хенриетте Рекер.

Президент Турции находится в ФРГ с трехдневным государственным визитом. В Берлине 28 сентября сотни людей вышли на митинг протеста против визита Эрдогана. На площади Потсдамер-платц участники акции Erdogan not Welcome держали в руках транспаранты с критикой военных операций Турции в Сирии. На одном из плакатов слова «турецкая демократия» были написаны на фоне решетки. 28 сентября Эрдогана приняли Ангела Меркель и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Кельне проходят массовые протесты против приезда Эрдогана
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