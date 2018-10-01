Пашинян ожидает приезда Путина в Армению в начале 2019 года

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется, что президент России Владимир Путин посетит Армению в начале 2019 года. Об этом Пашинян заявил журналистам.

«Думаю, что будет правильным, если визит состоится в начале следующего года. Почему? А для того, чтобы подготовить договорную базу, подписать документы в ходе визита», — сказал Пашинян.

По его словам, ранее была достигнута договоренность, что визит российского президента в Армению состоится или в конце 2018 года, или в начале 2019 года. Премьер подчеркнул, что он регулярно контактирует с президентом РФ.

Ранеепомощник российского лидера РФ Юрий Ушаков заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Армению обсуждался, но до конца 2018 года это маловероятно, следует нацеливаться на 2019 год.