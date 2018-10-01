Более 1200 человек погибли при землетрясении и цунами в Индонезии: Страна примет международную помощь

PanARMENIAN.Net - Президент Индонезии поручил принимать международную помощь в ликвидации последствия землетрясений и цунами, унесших жизни более 1,2 тысячи человек. Об этом сообщил председатель инвестиционного координационного совета Индонезии Том Лембонг.

«Вчера вечером президент Джоко Видодо поручил нам принимать международную помощь для срочного ответа на стихийные бедствия», — написал Лембонг в Twitter.

Поддержку Индонезии из-за случившегося уже пообещала, в частности, Южная Корея, которая направит гуманитарную помощь в размере 1 миллиона долларов, пишет РИА Новости.

Также Еврокомиссия от имени Евросоюза предоставила 1,5 миллиона евро экстренной гуманитарной помощи ввиду землетрясения и цунами в Индонезии.

Утром 28 сентября у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, в Палу погибли более 1,2 тысяч человек.