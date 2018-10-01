Иран нанес ракетный удар по организаторам теракта во время военного парада

PanARMENIAN.Net - Иранские военные нанесли ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) портал Sepah News.

По данным портала, ракетный удар нанесла воздушно-космическая дивизия КСИР, в результате его ликвидировано большое число террористов, есть пострадавшие, пишет РИА Новости.

В конце сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз началась стрельба. По последней информации, погибли 28 человек, еще более 60 получили ранения. Согласно данным агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», связанная с Саудовской Аравией.

Спустя два дня в Иране задержали 22 человека, подозреваемых в причастности к атаке, а также установили террористическую группировку из пяти человек, имеющих отношение к теракту.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что за терактом стоят государства, «действующие под руководством США». В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждал, что ответственность лежит на «региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах». В Вооруженных силах Ирана также считают, что боевики связаны с Америкой и Израилем. В Саудовской Аравии отрицают свою причастность к теракту.

Соединенные Штаты, некоторые страны Запада и Ближнего Востока обвиняют Иран в поддержке терроризма в регионе. Тегеран отрицает обвинения, указывая, что его противники сами поддерживают целый ряд суннитских террористических группировок.