Иран нанес ракетный удар по организаторам теракта во время военного парада
1 октября 2018 - 10:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Иранские военные нанесли ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) портал Sepah News.
По данным портала, ракетный удар нанесла воздушно-космическая дивизия КСИР, в результате его ликвидировано большое число террористов, есть пострадавшие, пишет РИА Новости.
В конце сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз началась стрельба. По последней информации, погибли 28 человек, еще более 60 получили ранения. Согласно данным агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», связанная с Саудовской Аравией.
Спустя два дня в Иране задержали 22 человека, подозреваемых в причастности к атаке, а также установили террористическую группировку из пяти человек, имеющих отношение к теракту.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что за терактом стоят государства, «действующие под руководством США». В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждал, что ответственность лежит на «региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах». В Вооруженных силах Ирана также считают, что боевики связаны с Америкой и Израилем. В Саудовской Аравии отрицают свою причастность к теракту.
Соединенные Штаты, некоторые страны Запада и Ближнего Востока обвиняют Иран в поддержке терроризма в регионе. Тегеран отрицает обвинения, указывая, что его противники сами поддерживают целый ряд суннитских террористических группировок.
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