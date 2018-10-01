ЦИК Армении распределила мандаты в Совет старейшин Еревана

PanARMENIAN.Net - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении подвела окончательные итоги голосования на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана, состоявшихся 23 сентября, и распределила мандаты.

По словам председателя ЦИК Армении Тиграна Мукучяна, согласно принятому решению, мандаты в Совет старейшин Еревана распределяются между партиями и блоками партий, которые преодолели следующий проходной порог: в случае партий – в 6%, а блоков – 8%.

Если вышеотмеченный порог преодолели менее 3 партий и блоков партий, то в распределении мандатов участвуют получившие наибольшее количество голосов избирателей партии и блоки.

Таким образом, ЦИК РА постановил, что в Совет старейшин Еревана проходят блок «Мой шаг» (57 мандатов), партия «Процветающая Армени» (5 мандатов) и блок «Луйс» (3 мандата).

На 475 избирательных участках в голосовании участвовали 370368 избирателей. При этом в Ереване общее число граждан, обладающих правом голоса, составляло 848343.