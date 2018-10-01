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В Македонии голосовали за переименование страны: Явка оказалась низкой

В Македонии голосовали за переименование страны: Явка оказалась низкой
1 октября 2018 - 11:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Центризбирком Македонии зафиксировал низкую явку на референдуме о переименовании республики. По словам председателя избирательной комиссии страны Оливера Деркоски, явка не превысит необходимый для принятия решения минимальный порог в 50% (более 1,8 млн человек).

По предварительным данным ЦИК Македонии, по итогам подсчета 85,71% бюллетеней уровень явки составляет 36,11%. За межправительственный договор с Грецией о переименовании Македонии проголосовали 91,25% жителей, против – 5,82%, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

По данным ЦИК страны, за полчаса до окончания референдума явка составила чуть более 34%. В соответствии с законодательством Македонии, если участки для голосования посетили менее 50%, то референдум принято считать несостоявшимся.

Источник Reuters в правящей партии Македонии заявил, что шансов довести явку до 50% практически нет. Только в двух регионах страны проголосовали более 50% граждан. В среднем в населенных пунктах явка не превышала 20%, сообщает информагентство МИА.

В свою очередь, премьер-министр Македонии Зоран Заев считает проведение референдума успешным. По его словам, важно не количество проголосовавших, а их ответы на заданный вопрос.

На референдуме жители Македонии должны были ответить на вопрос о том, согласны ли они с переименованием республики в Северную Македонию. Смена названия страны позволит рассчитывать на вступление в ЕС и НАТО в будущем.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: В Македонии зафиксировали низкую явку на референдуме о смене названия страны
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