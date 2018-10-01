Гегард Мусаси нокаутировал Рори Макдональда и сохранил титул чемпиона Bellator

PanARMENIAN.Net - В ночь с 29 на 30 сентября в Сан-Хосе прошел Bellator 206. Главным боем турнира стала встреча за титул в среднем весе между голландским бойцом ММА армянского происхождения Гегардом Мусаси и канадцем Рори Макдональдом.

Гегард Мусаси победил Рори Макдональда нокаутом во втором раунде и сохранил титул Bellator в среднем весе, пишет Bloody Elbow.

Гегард Мусаси (Мовсесян) родился 1 августа 1985 года в армянской семье в Иране. В 1989 году его семья переехала в Нидерланды. За карьеру провел более 50 профессиональных поединков и побеждал таких известных бойцов как «Жакаре» Соуза, Витор Белфорт, Гектор Ломбард, Марк Хант, Дэн Хендерсон, Денис Канг, Мелвин Манхуф и многих других.

Принимал участие в легендарных японских промоушенах PRIDE и К-1, завоевал титулы чемпиона Cage Warriors в среднем весе, DREAM в среднем и полутяжелом весе, Strikeforce в полутяжелом весе. Сейчас выступает в ведущем ММА-промоушене мира - UFC.