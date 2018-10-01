Гегард Мусаси нокаутировал Рори Макдональда и сохранил титул чемпиона Bellator
1 октября 2018 - 14:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 29 на 30 сентября в Сан-Хосе прошел Bellator 206. Главным боем турнира стала встреча за титул в среднем весе между голландским бойцом ММА армянского происхождения Гегардом Мусаси и канадцем Рори Макдональдом.
Гегард Мусаси победил Рори Макдональда нокаутом во втором раунде и сохранил титул Bellator в среднем весе, пишет Bloody Elbow.
Гегард Мусаси (Мовсесян) родился 1 августа 1985 года в армянской семье в Иране. В 1989 году его семья переехала в Нидерланды. За карьеру провел более 50 профессиональных поединков и побеждал таких известных бойцов как «Жакаре» Соуза, Витор Белфорт, Гектор Ломбард, Марк Хант, Дэн Хендерсон, Денис Канг, Мелвин Манхуф и многих других.
Принимал участие в легендарных японских промоушенах PRIDE и К-1, завоевал титулы чемпиона Cage Warriors в среднем весе, DREAM в среднем и полутяжелом весе, Strikeforce в полутяжелом весе. Сейчас выступает в ведущем ММА-промоушене мира - UFC.
Самое значимое
Отмечается, что он ведет интенсивные переговоры с Федерацией футбола Армении
По его словам, Унаи Эмери «трижды брал Лигу Европы, и это очень важно для «Арсенала», потому что мы играем здесь, чтобы победить, а не просто поучаствовать»
Мхитарян надеется вернуть «Арсенал» в Лигу Чемпионов
Лучшим признан мяч, забитый Мхитаряном в ворота «Челси» (2:3) во 2-м туре АПЛ.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Пашинян - о смерти Азнавура: Это общечеловеческая потеря Пашинян отметил, что Азнавур создал историю эпохи, преданно служил армянскому и французскому народам и согревал сердца сотен миллионов людей
Спецслужбы Армении принимают участие в международных учениях «Поиск-2018» в Казахстане В маневрах принимают участие спецслужбы Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана
Нобелевскую премию по медицине вручат за открытие терапии рака Премию в области физиологии и медицины присуждает Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма
Умер Шарль Азнавур Информацию о смерти официально подтвердил спикер шансонье