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Пашинян: Алиев оставил впечатление образованного человека

Пашинян: Алиев оставил впечатление образованного человека
1 октября 2018 - 12:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер Армении Никол Пашинян рассказал, какое впечатление произвел на него президент Азербайджана Ильхам Алиев во время краткой беседы в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. Об этом премьер рассказал в беседе с журналистами на открытии бизнес-центра «Камар».

В ответ на вопрос, какое впечатление оставил на него Алиев, Пашинян сказал: «Нормальное». По его словам, они нормально, «цивилизованно» побеседовали. «Он оставил впечатление образованного человека», – отметил Пашинян, пишет Panorama.am.

«Конечно, нет уверенности, что руководство Азербайджана сохранит приверженность достигнутым в Душанбе договоренностям. Но вопрос в том, что даже в таких условиях договоренности очень важны», – отметил премьер.

«Завтра мы официально известим страны-сопредседатели МГ ОБСЕ о том, что достигнута договоренность наладить постоянную связь между главами Армении и Азербайджана, чтобы более оперативно контролировать ситуацию. Пока не ясно, как технически это будет осуществлено. Могу сказать, что наши ВС на 100% выполняют договоренность. Надеюсь, что вооруженные силы Азербайджана также придут к полноценному соблюдению этих договоренностей», – сказал Пашинян.

«Встречи с Алиевым не планируется, но, как я уже сказал, мы договорились обеспечить постоянную связь. Я предложил наладить ее так, чтобы при необходимости можно было связаться друг с другом, условно говоря, в течение получаса», – сказал Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о содержании краткой беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, произошедшей в ходе очередного заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе. Премьер отметил, что это была его первая встреча с азербайджанским президентом, и общение было неформальным.

«Получился определенный предметный разговор, и в результате этого мы зафиксировали ряд важных пунктов. Мы договорились, что поручим нашим министрам обороны предпринять конкретные шаги по снижению напряженностина границе. Речь о шагах по предотвращению приграничных инцидентов. Считаю, что это важная договоренность», – сказал Пашинян.

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