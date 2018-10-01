Армянский храм Гегард и верхнее течение реки Азат получат статус усиленно охраняемого объекта ЮНЕСКО

PanARMENIAN.Net - На состоявшемся 27 сентября заседании бюро комитета ЮНЕСКО по второму протоколу от 1999 года при конвенции «О защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов» 1954 года, в числе других вопросов, обсуждался вопрос придания статуса усиленно охраняемого объекта храму в Гегарде и верхнему течению реки Азат. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Члены бюро обсудили заявку и направили экспертные вопросы армянской делегации. Затем единогласно было принято решение включить вопрос в повестку 13-го заседания межправительственной комиссии Комитета в декабре.

Храм в Гегарде и верхнее течение реки Азат с 2000 года внесены в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. Конвенция о защите памятников в случае вооруженного конфликта призвана обеспечить дополнительную охрану, она требует воздержаться от нападения на объект в случае вооруженного конфликта, в связи с чем предусмотрено также уголовное наказание.