Вопрос о смене названия Македонии решится в парламенте страны
1 октября 2018 - 13:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Вопрос о переименовании Македонии будет решаться в парламенте страны. Парламентарии подтвердят ясно выраженное согласие на переименование, заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев.
Для принятия решения о переименовании страны необходимы голоса двух третей депутатов парламента, пишет Deutsche Welle.
Ранее в Македонии состоялся референдум о переименовании страны. На участки для голосования пришли около 35 процентов из 1,8 миллиона граждан страны, имеющих право голоса. По данным ЦИК страны, после обработки почти всех бюллетеней, 91,4 процента участников поддержали идею переименования, 5,7 процента высказались против.
Еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан назвал результаты завершившегося в Македонии референдума «существенной поддержкой Преспанского соглашения» с Грецией.
В свою очередь, МИД Греции охарактеризовал результаты голосования как «противоречивые». При этом Греция уважает решение проголосовавших, говорится в заявлении ведомства, которое призвало стороны к «здравомыслию», чтобы «сохранить динамику соглашения».
Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония.
Афины опасаются, что в случае закрепления названия «Македония» за соседней страной Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за этого официальным названием Македонии в ООН с 1993 года является словосочетание «Бывшая югославская республика Македония», а Греция блокирует вступление Скопье в Евросоюз и НАТО.
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