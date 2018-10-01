Нобелевскую премию по медицине вручат за открытие терапии рака
1 октября 2018 - 16:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В Стокгольме 1 октября объявили лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Ими стали ученые Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё «за открытие терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции», пишет Deutsche Welle.
В 2017 году эту премию получили ученые из США Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг - за исследования в области механизмов функционирования биологических часов в организме человека, а также у животных и растений. В 2016 году лауреатами стал профессор Токийского университета Ёсинори Осуми. Ученый-биолог получил награду «за открытие механизмов аутофагии» - системы саморегулирования клетки, обеспечивающей выделение ферментов, которые разрушают внутренние структуры клетки.
Премию в области физиологии и медицины присуждает Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма. В его Нобелевскую ассамблею входит 50 человек. Размер Нобелевской премии в этом году составит более миллиона долларов.
Самое значимое
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
Последние новости
Пашинян - о смерти Азнавура: Это общечеловеческая потеря Пашинян отметил, что Азнавур создал историю эпохи, преданно служил армянскому и французскому народам и согревал сердца сотен миллионов людей
Спецслужбы Армении принимают участие в международных учениях «Поиск-2018» в Казахстане В маневрах принимают участие спецслужбы Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана
Умер Шарль Азнавур Информацию о смерти официально подтвердил спикер шансонье
Генрих Мхитарян не поедет в Баку для участия в матче «Арсенала» Мхитаряну потребовалось бы специальное разрешение для приезда в Азербайджан, однако футболист решил отказаться от подачи заявки.