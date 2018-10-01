Спецслужбы Армении принимают участие в международных учениях «Поиск-2018» в Казахстане
1 октября 2018 - 18:18 AMT
PanARMENIAN.Net - 1 октября в Казахстане на полигоне Гвардейский начались международные учения «Поиск-2018» с участием разведывательных служб и подразделений государств-членов ОДКБ.
В маневрах принимают участие спецслужбы Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В учении задействованы более трех тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц техники, в том числе авиационной и средств разведки, среди которых два российских самолета-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Форпост».
В ходе взаимодействия участников маневров будут отработаны вопросы организации разведки в интересах обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.
Совместное тактико-специальное учение «Поиск-2018» проводится врамках единого замысла оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство-2018».
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