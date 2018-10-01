Пашинян - о смерти Азнавура: Это общечеловеческая потеря

PanARMENIAN.Net - День смерти шансонье Шарля Азнавура - это день траура для Армении и всего армянского народа. Об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выражая соболезнования по поводу кончины легендарного шансонье армянского происхождения.

«Я просто хочу выразить соболезнования всем нам от имени армянского народа и Республики Армения. В целом, выразить соболезнования армянскому народу, народу Франции, поклонникам Азнавура по всему миру, ценителям его искусства », - сказал премьер.

Пашинян отметил, что Азнавур создал историю эпохи, преданно служил армянскому и французскому народам и согревал сердца сотен миллионов людей.

«Это общечеловеческая потеря. Азнавур - человек, который создал не только национальные, но , более того - общечеловеческие ценности. И еще долгие века они будут сопровождать человечество на пути к любви, солидарности, поднимать человечество, согревать души и подталкивать людей к их миссии», - подчеркнул премьер.

Легендарный французкий шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур умер 1 октября в возрасте 94 лет. Информацию о смерти официально подтвердил спикер шансонье. Шансонье, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер во сне в своем доме на юго-востоке Франции.

Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу.

«Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.