Ален Делон: Шарль Азнавур был единственным светилом французской музыки
2 октября 2018 - 14:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный французский актер Ален Делон выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного шансонье Шарля Азнавура.
«Мое сердце разбито. Я потрясен... Я люблю этого человека. Я очень давно его знаю. Мы начинали практически вместе... Шарль был единственным светилом французской музыки», - отметил Делон, пишет «Интерфакс».
Шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Азнавур, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер утром во сне в своем доме на юго-востоке Франции.
Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу. «Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.
Шахнур Вагинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов Миши и Кнар Азнавурянов, бежавших от Геноцида армян в Османской империи во Францию в 1922 г. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции, отец родился в Тифлисской губернии Российской империи. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан.
С 9 лет Азнавур пел и играл на сцене, уже в 1936 г. дебютировал в кино. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен.
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