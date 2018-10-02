Жан-Клод Юнкер - об Азнавуре: Европа потеряла один из своих самых прекрасных голосов

PanARMENIAN.Net - Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Европа потеряла один из своих самых прекрасных голосов со смертью легендарного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура.

«Я глубоко опечален сообщением о его кончине. Шарль Азнавур был вдохновением для целого поколения, воплощая собой прекрасный образ Франции. На протяжении десятилетия и до своего последнего вздоха этот великий артист, певец, композитор и актер обогащал наши жизни своим искусством. Сегодня Европа потеряла один из своих самых прекрасных голосов», - сказал глава ЕК, пишет ТАСС.

Шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Азнавур, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер утром во сне в своем доме на юго-востоке Франции. Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу.

«Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.

Шахнур Вагинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов Миши и Кнар Азнавурянов, бежавших от Геноцида армян в Османской империи во Францию в 1922 г. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции, отец родился в Тифлисской губернии Российской империи. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан.

С 9 лет Азнавур пел и играл на сцене, уже в 1936 г. дебютировал в кино. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен.