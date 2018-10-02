Азнавур будет похоронен в фамильном склепе во Франции
2 октября 2018 - 14:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Великого французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура похоронят в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа (департамент Ивлин). Такова была последняя воля артиста.
В этой коммуне Монфор-л'Амори располагался один из домов певца, в котором он часто проводил время со своей семьей, пишет Vesti.ru.
«Моя земля — это французская земля, — говорит Азнавур. — В монастыре XII века в моей коммуне Монфор-л'Амори сооружен специальный небольшой семейный склеп».
Елисейский дворец также рассматривает возможность организации в Ереване в октябре церемонии, в ходе которой будет отдана дань уважения Шарлю Азнавуру. Это мероприятие может быть приурочено к проведению в столице Армении 11 и 12 октября саммита Международной организации Франкофонии, на который приедет президент Франции Эммануэль Макрон.
Шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Азнавур, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер утром во сне в своем доме на юго-востоке Франции.
Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу. «Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.
Шахнур Вагинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов Миши и Кнар Азнавурянов, бежавших от Геноцида армян в Османской империи во Францию в 1922 г. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции, отец родился в Тифлисской губернии Российской империи. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан.
С 9 лет Азнавур пел и играл на сцене, уже в 1936 г. дебютировал в кино. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен.
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