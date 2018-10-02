// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Азнавур будет похоронен в фамильном склепе во Франции

Азнавур будет похоронен в фамильном склепе во Франции
2 октября 2018 - 14:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Великого французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура похоронят в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа (департамент Ивлин). Такова была последняя воля артиста.

В этой коммуне Монфор-л'Амори располагался один из домов певца, в котором он часто проводил время со своей семьей, пишет Vesti.ru.

«Моя земля — это французская земля, — говорит Азнавур. — В монастыре XII века в моей коммуне Монфор-л'Амори сооружен специальный небольшой семейный склеп».

Елисейский дворец также рассматривает возможность организации в Ереване в октябре церемонии, в ходе которой будет отдана дань уважения Шарлю Азнавуру. Это мероприятие может быть приурочено к проведению в столице Армении 11 и 12 октября саммита Международной организации Франкофонии, на который приедет президент Франции Эммануэль Макрон.

Шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Азнавур, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер утром во сне в своем доме на юго-востоке Франции.

Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу. «Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.

Шахнур Вагинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов Миши и Кнар Азнавурянов, бежавших от Геноцида армян в Османской империи во Францию в 1922 г. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции, отец родился в Тифлисской губернии Российской империи. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан.

С 9 лет Азнавур пел и играл на сцене, уже в 1936 г. дебютировал в кино. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен.

Ссылки по теме:
Vesti.ru. Великого шансонье похоронят в монастыре XII века
 Самое значимое
Умер Шарль АзнавурУмер Шарль Азнавур
Информацию о смерти официально подтвердил спикер шансонье
Пашинян: Алиев оставил впечатление образованного человекаПашинян: Алиев оставил впечатление образованного человека
В ответ на вопрос, какое впечатление оставил на него Алиев, Пашинян сказал: «Нормальное»
Белоруссия предложила организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторовБелоруссия предложила организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов
Спикер белорусского парламента озвучил несколько предложений, которые могли бы заинтересовать армянскую сторону
МИД Армении призвал Минскую группу ОБСЕ обуздать Баку и привести его в конструктивное руслоМИД Армении призвал Минскую группу ОБСЕ обуздать Баку и привести его в конструктивное русло
Подобные действия Азербайджанской стороны, направленные на эскалацию обстановки, а также звучащая из Баку воинственная риторика, подрывают усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Группа азербайджанцев пыталась пешком пересечь границу Арцаха, но потом передумала
В рамках армянских учений «Шант-2018» принято решение об объявлении войны Азербайджану
BBC: РФ может начать активнее поддерживать Армению для усиления давления на Азербайджан
Алиев: Карабах не получит какого-либо статуса вне суверенитета Азербайджана
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Пашинян - митингующим: Если кто-то из депутатов захочет покинуть здание парламента, не препятствуйте «Ничье достоинство, я даже не говорю - физическая безопасность, не должны пострадать»,- отметил Пашинян
Демонстранты прорвались в сад парламента Армении Демонстранты не делают попытки войти в здание
Премьер Армении заявил о готовности уйти в отставку в ближайшее время Он также отметил, что после отставки будет исполнять обязанности главы правительства
Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения» «Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер