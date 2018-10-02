Спиваков и Брегвадзе - об Азнавуре: Всегда чувствовал себя армянином и вошел в историю мировой культуры

PanARMENIAN.Net - Народный артист СССР, скрипач и дирижер Владимир Спиваков и народная артистка Грузии и СССР Нани Брегвадзе выразили соболезнования в связи с кончиной известного шансонье Шарля Азнавура.

По словам Спивакова,Азнавур никогда не забывал своего армянского происхождения.

«Я вспоминаю один концерт, на который меня пригласила на тот момент первая леди Франции, госпожа Ширак, и Шарль выступал совершенно блестяще. Я видел, как приветствует его зал, как французы его любят. Но нельзя не сказать, что он всегда чувствовал себя армянином в первую очередь», - отметил Спиваков, пишшет ТАСС.

Маэстро напомнил, что судьба исторической родины нашла отражение и в творчестве Азнавура. Например, артист посвятил песню пострадавшим от землетрясения в Спитаке в 1988 году и помогал в сборе средств для них.

При этом шансонье был ярким популяризатором французской культуры. «Я думаю, что очень многие дети стали учить французский язык, именно услышав впервые песни Шарля Азнавура», - заметил российский музыкант.

«От нас ушел человек, о котором можно сказать словами (Иосифа) Бродского: время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии», - сказал Спиваков.

Брегвадзе отметила, что гордится знакомством с Азнавуром.

«Это было в 1964 году, тогда мне было 28 лет, я вместе с Московским мюзик-холлом гастролировала в Париже. Мы выступали в знаменитом концертном зале «Олимпия», Азнавур вместе со своей сестрой был на этом концерте», - рассказала Брегвадзе. Она отметила, что «после концерта имела счастье лично познакомиться с Азнавуром». «Я никогда не забуду те теплые слова, которые он мне сказал как певице», - вспомнила она.

Певица выразила сожаление по поводу того, что «во время приездов Шарля Азнавура в Грузию не имела возможность встретиться с ним, так как в это время находилась на гастролях за рубежом».

«Шарль Азнавур был уникальным певцом и необыкновенным человеком», - отметила она.

«Азнавур большими буквами вошел в историю мировой культуры, его любили и будут любить сотни миллионов людей в разных странах мира», - считает певица.

Шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Азнавур, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер утром во сне в своем доме на юго-востоке Франции.

Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу. «Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.

Шахнур Вагинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов Миши и Кнар Азнавурянов, бежавших от Геноцида армян в Османской империи во Францию в 1922 г. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции, отец родился в Тифлисской губернии Российской империи. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан.

С 9 лет Азнавур пел и играл на сцене, уже в 1936 г. дебютировал в кино. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен.

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