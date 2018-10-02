Стинг, Хулио Иглесиас и Лайза Миннелли скорбят по Азнавуру
2 октября 2018 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Смерть легендарного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура потрясла знаменитостей по всему миру.
«Шарль Азнавур олицетворял французскую культуру и был мировой звездой. Мне повезло спеть с ним. Он покинул нас, но то, что он оставил, вечно»,- отметил британский музыкант Стинг, пишет ТАСС.
«Покойся с миром, мой дорогой друг Шарль Азнавур», - написал в Twitter испанский певец Хулио Иглесиас.
«Шарль был моим наставником, моим другом, моей любовью... Я всегда буду скучать по нему», - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook американской актрисы и певицы Лайзы Миннелли.
Шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Азнавур, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер утром во сне в своем доме на юго-востоке Франции.
Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу. «Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.
Шахнур Вагинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов Миши и Кнар Азнавурянов, бежавших от Геноцида армян в Османской империи во Францию в 1922 г. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции, отец родился в Тифлисской губернии Российской империи. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан.
С 9 лет Азнавур пел и играл на сцене, уже в 1936 г. дебютировал в кино. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен.
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