// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Умер российский артист Роман Карцев

Умер российский артист Роман Карцев
2 октября 2018 - 14:58 AMT

PanARMENIAN.Net - В Москве на 80-м году жизни умер народный артист Российской Федерации, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Об этом сообщила его директор Наталья Жеромская.

«Да, к сожалению, это так. Он ушел из жизни», — сказала она, пишет РБК.

По словам Жеромской, информации о месте и дате похорон пока нет. «Ничего вам пока не могу сказать. Еду по этому поводу решать вопросы», — пояснила она.

Друг артиста и его многолетний автор Михаил Жванецкий рассказал, что причиной смерти стал инфаркт. «Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились», — отметил Жванецкий.

Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе, его настоящее имя Роман Кац. Там же в 1960 году сложилось знаменитое трио в составе Карцева, его постоянного партнера по эстраде Виктора Ильченко и писателя Михаила Жванецкого. В начале 1960-х годов артист переехал в Ленинград и был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где взял сценический псевдоним Роман Карцев.

В 1970 году все трое — Карцев, Ильченко и Жванецкий — стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады, а дуэт Карцев — Ильченко с тех пор стал знаменит на всю страну. С 1979 года Карцев и Ильченко работали в Московском театре миниатюр.

После смерти Ильченко в 1992 году Карцев отказался от всех предложений создать дуэт с кем-либо из других артистов. С тех пор Карцев выступал с моноспектаклями и одиночными номерами.

Карцев запомнился зрителями также своими немногочисленными киноролями. В частности, он сыграл в фильмах Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Предсказание» и «Старые клячи», Владимира Бортко «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита», в фильме-мюзикле Владимира Аленикова «Биндюжник и король» и других.

Ссылки по теме:
RBC.ru: Умер Роман Карцев
 Самое значимое
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Кнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в ТурцииКнессет Израиля обсудит признание Геноцида армян после выборов в Турции
Обсуждение должно было состояться 12 июня, однако законодательный орган Израиля перенес дебаты на более поздний срок
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Путин на встрече с Алиевым отметил стратегический характер отношений РФ и Азербайджана
BBC: Азербайджан хочет закупать израильское оружие - оно лучше российского
Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»: Есть пострадавшие
Ученые узнали о воде на Юпитере
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Пашинян - митингующим: Если кто-то из депутатов захочет покинуть здание парламента, не препятствуйте «Ничье достоинство, я даже не говорю - физическая безопасность, не должны пострадать»,- отметил Пашинян
Демонстранты прорвались в сад парламента Армении Демонстранты не делают попытки войти в здание
Премьер Армении заявил о готовности уйти в отставку в ближайшее время Он также отметил, что после отставки будет исполнять обязанности главы правительства
Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения» «Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер