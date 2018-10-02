Брата Гюлена приговорили в Турции к 10 годам тюрьмы
2 октября 2018 - 15:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Брат исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции обвиняют в организации путча в 2016 году, осужден на длительный тюремный срок. 1 октября суд в Измире приговорил Куттбетина Гюлена к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Суд признал Куттбетина Гюлена виновным в «участии в вооруженной террористической группировке». Брат исламского проповедника находился в тюрьме с момента ареста в октябре 2016 года, пишет Deutsche Welle.
В ходе массовых чисток, последовавших за подавлением попытки путча, в Турции были взяты под стражу более 77 тысяч человек, еще 150 тысяч человек уволены или отстранены от исполнения служебных обязанностей.
В организации путча в июле 2016 года турецкие власти обвиняют Фетхуллаха Гюлена. В настоящий момент проповедник проживает в эмиграции на территории американского штата Пенсильвания. Анкара безуспешно пытается добиться от Вашингтона его экстрадиции.
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