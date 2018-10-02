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Брат Сержа Саргсяна освобожден от должности посла Армении по особым поручениям

Брат Сержа Саргсяна освобожден от должности посла Армении по особым поручениям
2 октября 2018 - 16:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Согласно решению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна - Левон Саркисян освобожден от должности посла Армении по особым поручениям. Соответствующее решение обнародовано на сайте правительства РА.

Левон Саркисян был назначен на должность посла Армении по особым поручения 9 марта 2010 года по указу президента РА.

29 июня ССС приняла к производству возбужденное в следственном управлении Комитета по госдоходам Армении уголовное дело по факту сокрытия подлежащего декларированию имущества и незаконного обогащения. Согласно материалам дела, Левон Саркисян, его сын и дочь подозреваются в совершении преступных действий, предусмотренных частью 1-й статьи 310.1-й Уголовного кодекса и части 2-й статьи 314.3 Уголовного кодекса Армении.

Так, в результате проведенного обыска в квартире акционера «Дж Эл Дж Проект Компани» Нарека Саркисяна были обнаружены и изъяты договора на вклады в одном из армянских банков на его имя, имя сестры Ани Саркисян и проживающего с ним отца Левона Саргсяна на общую сумму $6,8 млн, оформленные во втором полугодии 2017 года.

В ходе следствия выяснилось, что Левон Саркисян и его дочь представили в комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларации о доходах и имуществе за 2017 год, где не были указаны вложенные в банки средства. Фактически Левон Саркисян и Ани Саркисян не задекларировали имущество в особо крупных размерах, а за отчетный период увеличение их имущества превысило официальные доходы, что не было обосновано в декларации и фактически является незаконным обогащением.

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