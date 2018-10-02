110-ая Нобелевская премия по физике присуждена за изучение лазера

PanARMENIAN.Net - Нобелевскую премию по физике 2018 года разделят ученые Артур Ашкин (США), Жерар Муру (Франция) и Донна Стриклэнд (Канада). Их наградили за «новаторские изобретения в области лазерной физики». Об этом Нобелевский комитет объявил в Стокгольме 2 октября.

Нобелевская премия по физике-2018 присуждена в 110-й раз, пишет Deutsche Welle.

В 2017 году ее разделили ученые Райнер Вайс (Rainer Weiss), Барри Бариш и Кип Торн, награжденные за обнаружение и наблюдение гравитационных волн в Лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO).

Годом ранее Нобелевскую премию по физике получили Дэвид Таулесс, Дункан Халдейн, Майкл Костерлитц «за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи». Они изучали «странные» состояния материи, их исследования помогли лучше понять состояние сверхпроводимости и сверхтекучести.