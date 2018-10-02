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Премьер Армении назначил досрочные парламентские выборы на декабрь

Премьер Армении назначил досрочные парламентские выборы на декабрь
2 октября 2018 - 17:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся в декабре 2018 года. Об этом заявил 2 октября премьер-министр страны Никол Пашинян.

«После последних событий в декабре 2018 года состоятся внеочередные парламентские выборы», - заявил премьер.

«В Армении установилась прямая народная власть, и если окажется, что я не являюсь представителем народа в статусе премьер-министра, то выборы не состоятся, если окажется противоположное, тогда они состоятся», - сказал Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что внеочередные выборы в парламент Армении должны быть проведены как можно скорее, но не наспех.«Внеочередные парламентские выборы в Армении должны быть проведены как можно скорее, но, конечно же, не наспех, а в наиболее кратчайшие сроки, чтобы мы считали послереволюционный период преодоленным, и вопросы развития страны были единственными вопросами повестки дня», - заявил Пашинян.

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