Премьер Армении назначил досрочные парламентские выборы на декабрь
2 октября 2018 - 17:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся в декабре 2018 года. Об этом заявил 2 октября премьер-министр страны Никол Пашинян.
«После последних событий в декабре 2018 года состоятся внеочередные парламентские выборы», - заявил премьер.
«В Армении установилась прямая народная власть, и если окажется, что я не являюсь представителем народа в статусе премьер-министра, то выборы не состоятся, если окажется противоположное, тогда они состоятся», - сказал Пашинян.
Ранее Пашинян заявил, что внеочередные выборы в парламент Армении должны быть проведены как можно скорее, но не наспех.«Внеочередные парламентские выборы в Армении должны быть проведены как можно скорее, но, конечно же, не наспех, а в наиболее кратчайшие сроки, чтобы мы считали послереволюционный период преодоленным, и вопросы развития страны были единственными вопросами повестки дня», - заявил Пашинян.
Самое значимое
Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства
Мандаты в Совет старейшин Еревана распределяются между партиями и блоками партий, которые преодолели следующий проходной порог: в случае партий – в 6%, а блоков – 8%
Согласно иску, Кочарян требует защиты чести и достоинства от публичной клеветы.
Кочарян отметил: «Думаю, Пашинян почувствовал протестные настроения и вовремя их возглавил, что вылилось в смену власти. Это было впечатляюще»
Partner news
Последние новости
Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения» «Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
АРФ «Дашнакцутюн» отзывает своих министров из правительства Армении Он добавил, что позднее Верховный орган сделает подробное заявление.
«Контрреволюция в Армении не имеет шансов»: Пашинян проводит митинг у здания парламента (видео) По его словам, Республиканская партия Армении должна быть искоренена из политического поля Армении
Парламент Армении «в осаде» после принятия «контрреволюционного» закона Глава правительства собирается на митинг.