В Грузии запретили одноразовые пластиковые пакеты
2 октября 2018 - 18:21 AMT
PanARMENIAN.Net - С 1 октября 2018 года в Грузии вступили в силу новые регуляции, направленные на снижение загрязнения окружающей среды.
В стране запретили производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон. Кроме того, теперь производители обязаны наносить логотип и название компании на каждый пакет, пишет «Новости-Грузия».
С апреля 2019 года производство, импорт и реализация полиэтиленовых пакетов любой толщины в Грузии будут полностью запрещены. Реализовывать в стране можно будет только биодеградируемые пакеты.
В случае нарушения правил субъекты будут оштрафованы на 500 лари (около 200 долларов), а их товары конфискованы. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1000 лари (более 380 долларов).
Термин биоразлагаемый означает способность органических материалов распадаться на экологически безопасные вещества за счет бактерий или других биологических процессов. Попав в землю, такие пакеты разлагаются примерно за 24 месяца и не наносят вреда окружающей среде.
Полиэтиленовые пакеты не подлежат биологической деградации, их период разложения — более ста лет. Сразу после использования полиэтиленовые пакеты превращаются в отходы, которые впоследствии вызывают загрязнение почвы и воды. Большой проблемой является и то, что не происходит полная переработка пластиковых отходов.
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