Армения снова собирается на митинг: Старая власть спровоцировала революционеров вывести народ на улицы

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сторонников революции выйти на митинг к парламенту страны, где лишившаяся власти после революции Республиканская партия проводит внеочередное заседание. Цель - недопущение реванша лишившейся власти РПА и срыва планов по проведению дострочных выборов. Суть нового противостояния - в очерке PanARMENIAN.Net

На текущей неделе армянский парламент обсуждает предложенный лишившейся власти после «бархатной революции» Республиканской партией Армении законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».

Изначально поправка в закон касалась лишь необходимости обязательного присутствия представителя правительства на заседаниях Национального собрания при обсуждении законопроектов, получивших положительное заключение правительства. Однако поздно вечером 1 октября – после принятия в первом чтении, в закон были внесены изменения, поставившие страну на грань нового внутриполитических волнений.

Смысл новых предложений, заключается в том, что если заседание парламента не состоялось, например, из-за блокады здания или из-за отсутствия части депутатов, и заседание было прервано, сроки, установленные конституцией, приостанавливаются, и если заседание будет проведено в течение 6 месяцев, де-юре будет означать, что оно не прерывалось. По действующей конституции, после отставки премьер-министра в течение 7 дней парламентские фракции смогут выдвинуть своих кандидатов на данный пост, и если премьер-министр так и не будет избран, либо не поступит никаких предложений относительно выдвижения кандидатур, или же кандидатам не удается собрать достаточное для выдвижения количество голосов, то проводятся новые выборы премьер-министра. И если премьер-министра вновь не удается избрать, то парламент, по закону, распускается.

Новые же поправки, в случае принятия, позволят РПА торпедировать планы революционного поравительства, предполагающие отставку избранного после революции премьер-министра РА Никола Пашиняна, провал избрания нового премьера и досрочные парламентские выборы.

О поддержке законопроекта заявила фракция «Дашнакцутюн» (7 депутатов и несколько портфелей в правительстве Пашиняна) и сама РПА (лишившая большинства в результате «бегства» нескольких депутатов после революции, но сохранившая 50 мандатов). Вторая по величине фракция «Царукян» не заявляла своей позиции, хотя некоторые из ее представителей высказались за поправки. Для принятия закона понадобится не простое, а конституционное большинство – две трети 105-местного парламента или голоса 63 депутатов.

Реакция Пашиняна на попытку «контрреволюции» была быстрой и жесткой. Придя в парламент и проведя переговоры с лидерами республиканцев, он добился необсуждения закона, а после объявил о том, что сроки досрочныв выборов сдвигаются с мая 2019-го на декабрь 2018 года. Премьер объявил, что будет считать контрреволюционерами все партии и депутатов, которые поддержат поправки, и объявил, что дал время фракциям обдумать дальнейшие действия до вечера 2 октября.

Однако спустя считанные минуты после первого заявления - в 19:00 2 октября Пашинян призвал своих единомышленников немедленно собраться перед зданием парламента РА.