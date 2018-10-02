Парламент Армении «в осаде» после принятия «контрреволюционного» закона
2 октября 2018 - 20:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутаты лишившейся власти после апрельской революции Республиканской партии Армении, а также союзников революционеров по правительству АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян» 61 голосом «за» приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания», пишет Armtimes.com.
Закон затрудняет проведение досрочных выборов с случае отставки правительства. Подробнее о законе и новой ситуации читайте здесь.
Здание парламента окружено сторонниками премьера Никола Пашиняна. Глава правительства собирается на митинг.
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