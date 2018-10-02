АРФ «Дашнакцутюн» отзывает своих министров из правительства Армении
2 октября 2018 - 21:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Принимая во внимание текущую напряженную ситуацию, АРФ «Дашнакцутюн» отзывает своих представителей из правительства Армении. Об этом заявил в интервью телекомпании «Еркир Медиа» представитель Высшего органа АРФД Арсен Амбарцумян.
Он добавил, что позднее Верховный орган сделает подробное заявление.
Ранее депутаты лишившейся власти после апрельской революции Республиканской партии Армении, а также союзников революционеров по правительству АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян» 61 голосом «за» приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания». Закон затрудняет проведение досрочных выборов с случае отставки правительства. Подробнее о законе и новой ситуации читайте здесь.
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