Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения»
2 октября 2018 - 21:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян распорядился подготовить указы об освобождении с должностей всех министров и губернаторов, являющихся членами партий «Процветающая Армения» и АРФ «Дашнакцутюн». Об этом сам Пашинян заявил в ходе митинга в Ереване.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер.
По словам премьера, представитель партии «Процветающая Армения», вице-премьер Мгер Григорян не освобожден от должности, так как пожелал продолжить работать в правительстве РА.
Ранее партия «Дашнакцутюн» отозвала своих министров из состава правительства. Принимая во внимание текущую напряженную ситуацию, АРФ «Дашнакцутюн» отзывает своих представителей из правительства Армении, заявил в интервью телекомпании «Еркир Медиа» представитель Высшего органа АРФД Арсен Амбарцумян.
АРФ «Дашнакцутюн» принадлежат портфели министра сельского хозяйства и министра экономического развития и инвестиций. Партии «Процветающая Армения» принадлежат портфели министра спорта и по делам молодежи, МЧС, министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов.
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