Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения»

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян распорядился подготовить указы об освобождении с должностей всех министров и губернаторов, являющихся членами партий «Процветающая Армения» и АРФ «Дашнакцутюн». Об этом сам Пашинян заявил в ходе митинга в Ереване.

«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер.

По словам премьера, представитель партии «Процветающая Армения», вице-премьер Мгер Григорян не освобожден от должности, так как пожелал продолжить работать в правительстве РА.

Ранее партия «Дашнакцутюн» отозвала своих министров из состава правительства. Принимая во внимание текущую напряженную ситуацию, АРФ «Дашнакцутюн» отзывает своих представителей из правительства Армении, заявил в интервью телекомпании «Еркир Медиа» представитель Высшего органа АРФД Арсен Амбарцумян.

АРФ «Дашнакцутюн» принадлежат портфели министра сельского хозяйства и министра экономического развития и инвестиций. Партии «Процветающая Армения» принадлежат портфели министра спорта и по делам молодежи, МЧС, министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов.

Депутаты лишившейся власти после апрельской революции Республиканской партии Армении, а также союзников революционеров по правительству АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян» 61 голосом «за» приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания». Закон затрудняет проведение досрочных выборов с случае отставки правительства. Подробнее о законе и новой ситуации читайте здесь.