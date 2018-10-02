Премьер Армении заявил о готовности уйти в отставку в ближайшее время
2 октября 2018 - 22:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится в ближайшее время уйти в отставку для проведения досрочных парламентских выборов. Об этом Пашинян заявил в ходе митинга у здания парламента страны в Ереване.
«Я готовлюсь подать в отставку, но о сроках я сообщу позже. Нам это нужно для того, чтобы добиться проведения досрочных парламентских выборов. Я думаю, что народ не допустит, чтобы в этот период избрали нового премьера», - заявил Пашинян. Он также отметил, что после отставки будет исполнять обязанности главы правительства.
После этого заявления Пашинян направился в окруженное своими сторонниками здание парламента, чтобы провести переговоры с оставшимися там депутатами Республиканской партии Армении, а также партии «Процветающая Армения» и АРФ «Дашнакцутюн», которые ранее приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».
Пашинян также заявил, что внеочередные парламентские выборы должны пройти в ноябре-декабре.
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