Премьер Армении заявил о готовности уйти в отставку в ближайшее время

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится в ближайшее время уйти в отставку для проведения досрочных парламентских выборов. Об этом Пашинян заявил в ходе митинга у здания парламента страны в Ереване.

«Я готовлюсь подать в отставку, но о сроках я сообщу позже. Нам это нужно для того, чтобы добиться проведения досрочных парламентских выборов. Я думаю, что народ не допустит, чтобы в этот период избрали нового премьера», - заявил Пашинян. Он также отметил, что после отставки будет исполнять обязанности главы правительства.

После этого заявления Пашинян направился в окруженное своими сторонниками здание парламента, чтобы провести переговоры с оставшимися там депутатами Республиканской партии Армении, а также партии «Процветающая Армения» и АРФ «Дашнакцутюн», которые ранее приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».

Пашинян также заявил, что внеочередные парламентские выборы должны пройти в ноябре-декабре.

Закон затрудняет проведение досрочных выборов с случае отставки правительства.