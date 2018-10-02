Демонстранты прорвались в сад парламента Армении

PanARMENIAN.Net - Митингующие у здания парламента Армении сторонники премьер-министра РА Никола Пашиняна смогли прорваться в сад парламента.

Они прорвались в сад в то время, когда один из входов открылся, чтобы пропустить Пашиняна к оставшимся в здании парламента депутатам Республиканской партии Армении, а также партии «Процветающая Армения» и АРФ «Дашнакцутюн», которые ранее приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».

Демонстранты не делают попытки войти в здание.

Ранее Пашинян заявил, что идет в парламент, чтобы провести переговоры с оставшимися там депутатами. Пашинян также заявил, что внеочередные парламентские выборы должны пройти в ноябре-декабре 2018 года.