Демонстранты прорвались в сад парламента Армении
2 октября 2018 - 22:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Митингующие у здания парламента Армении сторонники премьер-министра РА Никола Пашиняна смогли прорваться в сад парламента.
Они прорвались в сад в то время, когда один из входов открылся, чтобы пропустить Пашиняна к оставшимся в здании парламента депутатам Республиканской партии Армении, а также партии «Процветающая Армения» и АРФ «Дашнакцутюн», которые ранее приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».
Демонстранты не делают попытки войти в здание.
Ранее Пашинян заявил, что идет в парламент, чтобы провести переговоры с оставшимися там депутатами. Пашинян также заявил, что внеочередные парламентские выборы должны пройти в ноябре-декабре 2018 года.
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