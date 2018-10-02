Пашинян - митингующим: Если кто-то из депутатов захочет покинуть здание парламента, не препятствуйте
2 октября 2018 - 23:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Если кто-то из оставшихся в здании Национального собрания Армении депутатов РА захочет покинуть здание, собравшиеся у парламента демонстранты не должны препятствовать. Об этом в прямом эфире заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.
«Ничье достоинство, тем более физическая безопасность, не должны пострадать»,- отметил Пашинян.
Он добавил, что демонстранты не должны оскорблять депутатов, даже если с их стороны послышится оскорбление.
Митингующие у здания парламента Армении сторонники премьер-министра РА Никола Пашиняна смогли прорваться в сад парламента.
Они прорвались в сад в то время, когда один из входов открылся, чтобы пропустить Пашиняна к оставшимся в здании парламента депутатам Республиканской партии Армении, а также партии «Процветающая Армения» и АРФ «Дашнакцутюн», которые ранее приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».
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