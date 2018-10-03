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Президент РА подписал указы об увольнении министров от «Дашнакцутюн» и «Процветающей Армении»

Президент РА подписал указы об увольнении министров от «Дашнакцутюн» и «Процветающей Армении»
3 октября 2018 - 10:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян в ночь на 3 октября по представлению премьер-министра РА Никола Пашиняна подписал указы об увольнении шести министров, которые являются членами партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения». Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Саркисян подписал указы об освобождении с занимаемых должностей министра МЧС Грачью Ростомяна, министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артура Григоряна, министра спорта и по делам молодежи Левона Ваградяна, министра транспорта, связи и информационных технологий республики Ашо та Акопяна: все они являются членами «Процветающей Армении».

По аналогичным указам Саркисяна Арцвик Минасян освобожден с должности министра экономического развития и инвестиций, а Артур Хачатрян - министра сельского хозяйства (члены партии «Дашнакцутюн»).

Ранее премьер РА Никол Пашинян заявил, что министры от этих партий будут освобождены с занимаемых должностей по причине того, что их партии проголосовали за законопроект, который значительно затрудняет проведение досрочных парламентских выборов.

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