Президент Армении проведет консультации с руководством парламента и правительства страны

PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке президент Армении Армен Саркисян провел телефонные разговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и председателем Национального собрания РА Ара Баблояном. Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Отмечается, что Саркисян внимательно следит за происходящими в Армении событиями. По вопросу принятого Национальным собранием законопроекта о внесении изменений в конституционный закон РА «О регламенте Национального Собрания» президент Армении при возвращении в Ереван инициирует консультации с руководством парламента и правительства.

«Президент призывает проявлять сдержанность и толерантность по отношению друг к другу. Он уверен, что создавшуюся ситуацию возможно и необходимо разрешить в рамках Конституции и законов, путем переговоров и диалога», - говорится в сообщении.

После визита в Нью-Йорк Саркисян посетит Париж, где будет присутствовать на церемонии прощания с легендарным шансонье Шарлем Азнавуром.

2 октября депутаты лишившейся власти после апрельской революции Республиканской партии Армении, а также союзников революционеров по правительству АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян» 67 голосами «за» приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».Закон затрудняет проведение досрочных выборов с случае отставки правительства.

После этого премьер Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицы и окружит здание парламента. Его призыву последовали тысячи людей. На митинге Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», после чего провел переговоры с оставшимися в осаде в здании парламента депутатами. Выйдя к людям, Пашинян заявил, что в ближайшие дни подаст в отставку, однако будет руководить страной в качестве врио премьера. А досрочные парламентские выборы состоятся не позже конца ноября-декабра 2018 года.