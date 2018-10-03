Церемония памяти и похороны Азнавура пройдут в Париже 5-6 октября: Пашинян будет присутствовать

PanARMENIAN.Net - Официальная церемония памяти легендарного шансонье Шарля Азнавура состоится в Париже 5 октября. Об этом сообщил Елисейский дворец. Она пройдет в первую половину дня на территории парижского комплекса Дом Инвалидов, где обычно проходят траурные мероприятия, посвященные скончавшимся видным политикам, деятелям культуры, а также погибшим воинам.

А похороны великого шансонье состоятся 6 октября. Как стало известно ранее, Азнавур будет похоронен в семейном склепе в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа (департамент Ивлин).

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил 2 октября, что поедет во Францию для участия в похоронах шансонье.

«Согласно последней воле Азнавура, он будет похоронен во Франции рядом со своими родителями. Прощание состоится в пятницу и субботу (5 и 6 октября). Я в четверг (4 октября) вечером отправлюсь в Париж и, скорее всего, вернусь в Ереван в субботу вечером после похорон Азнавура», — сказал Пашинян в ходе митинга у здания парламента РА.

Шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Азнавур, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер утром во сне в своем доме на юго-востоке Франции.

Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу. «Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.

Шахнур Вагинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов Миши и Кнар Азнавурянов, бежавших от Геноцида армян в Османской империи во Францию в 1922 г. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции, отец родился в Тифлисской губернии Российской империи. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан.

С 9 лет Азнавур пел и играл на сцене, уже в 1936 г. дебютировал в кино. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен.