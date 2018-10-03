«Коммерсантъ»: «Бархатная революция» в РА революцией не стала, Пашинян оказался генералом без армии

PanARMENIAN.Net - Стояние десятков тысяч сторонников премьера Армении Никола Пашиняна под стенами парламента Армении в ночь на 3 октября не могло не случиться: возобновление протестов было вопросом времени, считает спецкор российской газеты «Коммерсантъ» Владимир Соловьев.

По его словам, роспуск Национального собрания, где из 105 депутатов лишь горстка тех, кто однозначно за Пашиняна, — необходимое условие обретения им всех властных рычагов.

«Майская «бархатная революция» революцией на самом деле не стала. Пересев с площади в кресло главы правительства, Никол Пашинян оказался генералом без армии. Республиканская партия бывшего премьера Сержа Саргсяна сохранила возможность влиять на политическую ситуацию. И 2 октября воспользовалась этой опцией, инициировав принятие закона, который, по сути, блокирует роспуск парламента»,- пишет издание.

Непопулярные и лишившиеся административного ресурса республиканцы справедливо опасаются, что на досрочных выборах они в парламент не попадут. Но момент для своей попытки предотвратить или отсрочить этот неприятный для себя сценарий они выбрали крайне неудачный, отмечает издание. Сентябрьское голосование за депутатов парламента Еревана показало, что популярность Пашиняна и не думает падать: его блок «Мой шаг» получил 81,05% голосов, оставив всех остальных далеко позади. В результате мэром армянской столицы стал поддержанный премьером комик Айк Марутян.

«С равным успехом ереванским градоначальником могла бы стать табуретка, при условии, что за нее агитировал бы Никол Пашинян. Такова сегодняшняя армянская реальность: люди хотят перемен и единственный, кто с этими переменами ассоциируется — это Пашинян. В итоге Республиканская партия и ее союзники из «Дашнакцутюн» и «Процветающей Армении», проголосовавшие за спорный законопроект, получили толпу под парламентом и море неприятных эмоций.

Улица — единственный доступный и все еще безотказный ресурс для талантливого трибуна Пашиняна. И он не скрывает, что будет пользоваться им до победы. То есть до получения всей полноты власти. Это возможно лишь в том случае, если под рукой у него будет лояльный парламент»,- пишет спецкор «Ъ».

Отмечается, что за 5 месяцев в премьерском кресле Никол Пашинян не сделал ничего, что можно было бы назвать реформами. Легкость, с которой он расстается с министрами и советниками, указывает на то, что «команда Пашиняна» все еще не сложилась.

«Он говорит, что борется с коррупцией. Но дела возбуждают на отдельных бывших и действующих чиновников. И хотя некоторые из них когда-то занимали высокие посты, это борьба не с коррупцией, а с коррупционерами (их вину, к слову, еще предстоит доказать), что не одно и то же.Ошибки, совершенные Пашиняном во внешней политике, прежде всего скандальная история с арестом генсека Организации договора о коллективной безопасности, насторожили, если не настроили против него Москву, от которой зависит безопасность Армении и в значительной степени ее экономика. Он постарался все уладить. Но своим для таких президентов-долгожителей, как Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко, армянский премьер, получивший власть из рук многотысячной толпы, точно не стал. Из букв «у», «л», «и», «ц», «а» эти люди почти всегда складывают слово «Запад». А их отношение к Западу известно»,- отмечается в статье.

Автор считает, что улица, которой Пашинян подарил надежду на перемены, выдала ему щедрый аванс, великодушно прощает ошибки и ничего не просит взамен.

«Она довольствуется возможностью сделать селфи с кумиром, его показательными перелетами эконом-классом и заявлениями о том, что власть в стране принадлежит народу. Но премьеру-революционеру важно помнить: момент, когда люди устанут выходить по его призыву, а вместо страницы Никола Пашиняна в Facebook заглянут в холодильник, обязательно настанет. И то, что они увидят внутри, определит его политическое будущее»,- говорится в статье.

2 октября депутаты лишившейся власти после апрельской революции Республиканской партии Армении, а также союзников революционеров по правительству АРФ «Дашнакцутюн» и блока «Царукян» 67 голосами «за» приняли «контрреволюционный» законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Армения о Регламенте Национального собрания».Закон затрудняет проведение досрочных выборов с случае отставки правительства.

После этого премьер Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицы и окружит здание парламента. Его призыву последовали тысячи людей. На митинге Пашинян уволил всех министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения», после чего провел переговоры с оставшимися в осаде в здании парламента депутатами. Выйдя к людям, Пашинян заявил, что в ближайшие дни подаст в отставку, однако будет руководить страной в качестве врио премьера. А досрочные парламентские выборы состоятся не позже конца ноября-декабра 2018 года.