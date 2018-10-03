В день похорон Азнавура в Арцахе будет объявлен траур
3 октября 2018 - 11:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В Арцахе день похорон легендарного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура будет объявлен днем траура. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.
В день похорон Азнавура в Армении также будет объявлен траур.
Официальная церемония памяти Азнавура состоится в Париже 5 октября. Она пройдет в первую половину дня на территории парижского комплекса Дом Инвалидов, где обычно проходят траурные мероприятия, посвященные скончавшимся видным политикам, деятелям культуры, а также погибшим воинам.
А похороны великого шансонье состоятся 6 октября. Как стало известно ранее, Азнавур будет похоронен в семейном склепе в коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа (департамент Ивлин).
Премьер Армении Никол Пашинян и президент Армен Саркисян поедут во Францию для участия в похоронах шансонье.
Шансонье скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Азнавур, недавно вернувшийся из концертного тура по Японии, умер утром во сне в своем доме на юго-востоке Франции.
Азнавур активно помогал Армении все постсоветские годы и всячески подчеркивал свою связь с исторической родиной. Во время апрельских протестов в Армении Азнавур выступил с заявлением, в котором призвал стороны к диалогу. «Хоть я и далеко, мое сердце - в Армении. Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Я призываю все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия», - говорилось в заявлении певца.
Шахнур Вагинак Азнавурян родился 22 мая 1924 года в Париже в семье армянских эмигрантов Миши и Кнар Азнавурянов, бежавших от Геноцида армян в Османской империи во Францию в 1922 г. Мать Азнавура происходила из армянской купеческой семьи, жившей в Турции, отец родился в Тифлисской губернии Российской империи. Его отец был музыкантом, но, чтобы прокормить родных, открыл в квартале небольшой ресторан.
С 9 лет Азнавур пел и играл на сцене, уже в 1936 г. дебютировал в кино. Записи Азнавура разошлись в мире общим тиражом 180 млн экземпляров. Он написал тексты для более 1300 песен.
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Она пройдет в первую половину дня на территории парижского комплекса Дом Инвалидов, где обычно проходят траурные мероприятия
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